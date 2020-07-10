МИД Грузии вызвал украинского посла после заявления Саакашвили

МИД Грузии вызвал украинского посла Игоря Долгова после заявления экс-президента Михаила Саакашвили о нелегитимности грузинского правительства. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщает «Грузия Online».

Грузинская сторона выразила обеспокоенность высказываниями Саакашвили, который возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ Украины. Тбилиси отметил, что такие действия наносят значительный ущерб отношениям двух стран. Грузинские власти надеются, что Киев даст надлежащую оценку данному факту.

Посол Долгов заявил, что проинформирует власти Украины о состоявшемся разговоре, и отметил, что заявления Саакашвили отражают его личные взгляды.

Ранее глава комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Сесиашвили заявил, что Тбилиси потребует объяснений от Киева из-за заявлений Саакашвили.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!