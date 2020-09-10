Кремль оценил планы Саакашвили вернуться в политику на родине

Возвращение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на родину в качестве политика может иметь для страны только отрицательные последствия. Так планы Саакашвили оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Саакашвили никому ни успехов, ни удачи не принес. Саакашвили принес большую трагедию своей стране — Грузии. Саакашвили наделал много всего, граничащего с цирком», — сказал Песков.

В конце августа Михаил Саакашвили объявил о возвращении в «сладкую Грузию». Он извинился за ошибки, допущенные во время нахождения на посту президента, и заверил, что набрался опыта для служения своей стране.

Позже политик заявил о готовности возглавить правительство страны. Он также уточнил, что вернется в страну только тогда, «когда это не вызовет противостояния и беспорядков в каком-либо виде».

Решение выдвинуть бывшего президента на пост премьер-министра в случае победы на предстоящих парламентских выборах прозвучало от оппозиционных в Грузии партий «Единое национальное движение» и «Сила в единстве».

Между тем министр юстиции Грузии Тея Цулукиани, комментируя заявления бывшего президента о политических планах, напомнила, что Саакашвили находится в розыске, против него вынесен ряд обвинительных приговоров.

Саакашвили пришел к власти в 2004 году, после чего в 2007-м принял добровольное решение уйти в отставку после массовых протестов в Тбилиси. В 2008 году он снова стал президентом, но в 2013-м покинул Грузию.

В 2015 году он переехал на Украину. Петр Порошенко, занимавший тогда президентский пост, предоставил ему гражданство и назначил Саакашвили губернатором Одесской области. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил политика, сославшись на ухудшение экономической ситуации в регионе. В конце июля 2017 года Саакашвили лишили украинского гражданства. Новый президент Украины Владимир Зеленский в мае 2019 года вернул ему украинский паспорт.