Саакашвили согласился возглавить правительство Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили готов возглавить правительство страны. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

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По информации портала Новости-Грузия, политик выдвинул два условия. Во первых, в случае победы его сторонников на парламентских выборах, он ограничит свой срок на посту премьера двумя годами. Во вторых, он вернется в Грузию, «когда это не вызовет противостояния и беспорядков в каком-либо виде». «Я передал власть мирно, и действительно не собираюсь путем беспорядков приходить к власти», — сказал он.

Решение выдвинуть бывшего президента Михаила Саакашвили на пост премьер-министра в случае победы на предстоящих парламентских выборах прозвучало 7 сентября от оппозиционных в Грузии партий «Единое национальное движение» и объединение «Сила в единстве»

Ранее Саакашвили назвал Украину своим «вторым домом» и заявил, что возвращается в Грузию. Он извинился за ошибки, допущенные во время нахождения на посту президента, и заверил, что набрался опыта для служения своей стране. Власти Грузии негативно отреагировали на его намерение вернуться. Так, министр юстиции страны Тея Цулукиани заявила, что сразу по возвращении политика ждут задержание и тюрьма.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября.