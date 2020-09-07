Саакашвили выдвинут на пост премьера Грузии

Оппозиционные в Грузии партия «Единое национальное движение» и объединение «Сила в единстве» решили выдвинуть бывшего президента Михаила Саакашвили на пост премьер-министра в случае победы на предстоящих парламентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на их лидера Григола Вашадзе.

«Саакашвили должен вернуться в Грузию, и он должен быть лицом к лицу со своим народом. Именно поэтому "Единое национальное движение" и все партии, входящие в объединенную оппозицию, приняли решение выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра», — заявил политик.

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По словам Вашадзе, Саакашвили расскажет о деталях обещанного плана после возвращению на родину.

Ранее Саакашвили назвал Украину своим «вторым домом» и заявил, что возвращается в Грузию. Он извинился за ошибки, допущенные во время нахождения на посту президента, и заверил, что набрался опыта для служения своей стране. Власти Грузии негативно отреагировали на его намерение вернуться. Так, министр юстиции страны Тея Цулукиани заявила, что сразу по возвращении политика ждут задержание и тюрьма.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября. Саакашвили возглавлял партию «Единое национальное движение» до того, как покинул страну в 2013 году. Ему заочно были предъявлены обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе в растрате пяти миллионов долларов бюджетных средств на личные нужды. В 2014 году Тбилисский суд заочно арестовал бывшего президента.