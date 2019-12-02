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Саакашвили раскрыл причину своего побега из Грузии

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Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что он покинул свою страну не из-за страха оказаться за решеткой. Такое заявление он сделал в эфире телеканала Mtavari, запись которого доступна на YouTube.

«Ушел не из-за боязни сесть в тюрьму», — заявил политик, напомнив, что тюрьмой ему угрожали и на Украине. По его словам, решение покинуть Грузию было вызвано его собственной усталостью от работы и усталостью людей от его деятельности. Политик считает, что таким образом он «дал всем отдохнуть».

При этом Саакашвили жалеет о своем поступке. Он отметил, что «оставить свою страну — это самый худший выход».

В сентябре Саакашвили объявил о намерении в ближайшее время вернуться на родину, чтобы «завершить правление» лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили «вместе с грузинским народом».

Михаил Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года, за несколько дней до истечения своих президентских полномочий. Прокуратура страны заочно предъявила политику обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около пяти миллионов долларов бюджетных средств на личные нужды. В 2014 году Тбилисский суд заочно арестовал экс-президента.

В мае 2015-го занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко дал грузинскому политику украинское гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Эту должность Саакашвили занимал полтора года, после чего перешел в оппозицию к действовавшему президенту.

Летом 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства, а в феврале 2018-го украинские спецслужбы задержали его, выдворили из страны и запретили въезд до 2021 года. После вступления в должность главы государства Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик вернулся в страну 29 мая.

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