В Киеве пытались напасть на Саакашвили

В Киеве неизвестный пытался напасть на бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщает «Страна.ua».

Источник в полиции рассказал изданию, что некий мужчина пришел в ресторан Fabius, где находился Саакашвили. Злоумышленник с заточкой в руках подошел к политику и начал ему угрожать. Охрана «перехватила» нападавшего и вызвала полицию, но к приезду правоохранителей он скрылся. Мотивы злоумышленника уточняются.

«Страна.ua» пишет, что на видеозаписи инцидента видно, как неизвестный подходит к столу Саакашвили и начинает что-то говорить. Несколько человек загораживают ему доступ к политику. Посетитель отходит в сторону, а через некоторое время покидает зал. По пути он приближается к столу Саакашвили и что-то говорит ему.

Ранее 1 октября стало известно, что украинские пограничники пойдут под суд за выдворение Саакашвили из страны в 2018 году.

Михаил Саакашвили вернулся на Украину после прихода к власти Владимира Зеленского. В мае 2020 года он был назначен главой исполнительного комитета Национального совета по проведению реформ.