Украинские пограничники пойдут под суд за выдворение Саакашвили

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины пойдут под суд за выдворение из страны бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в 2018 году. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, передает «Страна.ua».

Досудебное расследование установило, что бывший директор Департамента оперативной деятельности и глава отдела по выполнению спецзадач Госпогранслужбы организовали и в феврале 2018 года осуществили незаконное задержание Саакашвили в Киеве, после чего политика принудительно отправили самолетом в Польшу.

Офис генпрокурора направил в суд обвинительное заключение по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

Бывший президент Грузии Саакашвили на родине обвиняется в ряде преступлений. В 2015 году он получил гражданство Украины и стал губернатором Одесской области. В июле 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко после конфликта лишил Саакашвили гражданства. Политик вернулся на Украину после прихода к власти Владимира Зеленского и был назначен главой исполнительного комитета Национального совета по проведению реформ.

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