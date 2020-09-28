Саакашвили назвал «идиотскими» директивы Европы для Украины

Бывший президент Грузии, глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саашкашвили заявил, что копирование законов богатых стран может только ухудшить ситуацию на Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24», передает РЕН ТВ.

Он отметил, что властям страны нельзя слепо следовать европейским директивам, и назвал их «идиотскими». Так, он привел в пример то, что в Дюссельдорфе кафе по разным причинам проверяют каждую неделю. При этом такая же система на Украине привела бы к «полному беспределу и коррупции».

Саакашвили также указал, что если Украина примет такие же законы, как в Австрии и Швеции, украинцы не станут жить лучше, а, скорее, наоборот. При этом бывший глава Грузии отметил, что не все украинские политики это понимают.

В июле Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину из-за действий чиновников. По его мнению, в стране готовится большой реванш тех сил, которые партия ««Слуга народа» подвинула из центральной власти» в прошлом году. Он добавил, что чиновниками в регионах создаются «частные армии», финансируемые из госбюджета. Политик уверен, что некоторые из них готовятся к отколу от страны.