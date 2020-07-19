Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил об угрозе потерять страну из-за действий чиновников. Политик выступил в эфире телеканала «Украина 24».

«Готовится большой реванш тех сил, которые "Слуга [народа]" подвинула из центральной власти в прошлом году», — сказал он.

Саакашвили добавил, что чиновниками в регионах создаются «частные армии», финансируемые из госбюджета. Политик уверен, что некоторые из них готовятся к отколу от страны. «Украину в этой форме мы можем потерять, если чего-то резко не делать. А другая часть готовится одержать реванш в Киеве», — заявил он.

Ранее Саакашвили заявил, что на Украине отсутствует государство, так как его вытеснили чиновники. «На Украине есть чиновники, которые [действуют] именем несуществующего государства. Потому что государство — это то, которое для всех, которое обеспечивает справедливость для всех, которое защищает всех. Где такое на Украине существует? На Украине существует куча чиновников, у каждой группы этих чиновников есть свой начальник», — сказал он.