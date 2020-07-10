На Украине заявили о приближении системного кризиса

В ожидании второй волны заражения коронавирусом нового типа Украина движется к системному кризису, в то время как у правительства страны нет плана преодоления угроз, заявил бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала «112 Украина». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Как полагает Гройсман, те явления, с которой Украина столкнулась в первом полугодии 2020-го, осенью лишь усилятся.

«Впереди сложная и непредсказуемая осень. А у правительства до сих пор нет плана, как преодолевать сложности», — заявил Владимир Гройсман.

По мнению бывшего премьера, правительство должно сфокусироваться на нуждах украинцев, однако из-за некомпетентности и отсутствия системности в работе важнейших органов власти может наступить хаос и востребованные обществом реформы могут оказаться свернутыми.

Ранее глава исполкома украинского Национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на Украине отсутствует государство, его вытеснили чиновники, а качество жизни в стране жестко определяется принадлежностью к определенной группе. «А где государство? Государства просто нет», — констатировал он.

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