В Афинах попытались напасть на Саакашвили

В греческих Афинах неизвестные попытались напасть на третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает телеканал Mtavari.

По его данным, инцидент произошел во время встречи Саакашвили с грузинскими эмигрантами. Отмечается, что провокаторы поджидали у входа в здание, где проходило мероприятие. На нем политик подробно рассказал о планах, который он предлагает своим сторонникам и избирателям.

Известно, что в ходе потасовки пострадали несколько человек.

Ранее Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию. Он извинился за ошибки, допущенные во время нахождения на посту президента, и заверил, что набрался опыта для служения своей стране. Власти Грузии негативно отреагировали на его намерение вернуться. Так, министр юстиции страны Тея Цулукиани заявила, что сразу по возвращении политика ждут задержание и тюрьма.

7 сентября от оппозиционных в Грузии партий «Единое национальное движение» и объединение «Сила в единстве» прозвучало решение выдвинуть бывшего президента Михаила Саакашвили на пост премьер-министра в случае победы на предстоящих парламентских выборах.

Саакашвили пришел к власти в 2004 году, после чего в 2007-м принял добровольное решение уйти в отставку после массовых протестов в Тбилиси. В 2008 году он снова стал президентом, но в 2013-м покинул Грузию.

В 2015 году он переехал на Украину. Петр Порошенко, занимавший тогда президентский пост, предоставил ему гражданство и назначил Саакашвили губернатором Одесской области. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил политика, сославшись на ухудшение экономической ситуации в регионе. В конце июля 2017 года Саакашвили лишили украинского гражданства. Новый президент Украины Владимир Зеленский в мае 2019 года вернул ему украинский паспорт.