Грузинская оппозиция отказалась войти в парламент

Грузинские оппозиционные партии, в том числе занявшее второе место «Единое национальное движение», подписали меморандум о непризнании парламентских выборов, состоявшихся 31 октября. Оппозиция отказывается входить в парламент и требует проведения нового голосования. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

«Мы, оппозиционные партии, которым сфальсифицировали выборы, отказываемся от парламентских мандатов и предпримем все политические и правовые шаги, чтобы "де-юре" и "де-факто" не войти в парламент. Мы не считаем этот парламент легитимным, так как он избран в результате незаконных действий и не отражает волю народа», — гласит меморандум 18 политических сил.

Представители оппозиции также обвиняют государственные органы в давлении на избирателей и связях с криминальным миром. Кроме того, заявляется о манипуляциях с избирательным протоколами и «каруселях».

Подписавшиеся под меморандумом обещают продолжать борьбу против власти Бидзины Иванишвили, лидера правящей партии «Грузинская мечта».

1 ноября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала результаты прошедших в стране парламентских выборов. Согласно им, партия «Грузинская мечта» одержала победу с 48,15 процента голосов. В парламент прошли семь партий и два блока. На втором месте с 27,14 процента — оппозиционный блок «Сила в единстве», членом которого является партия «Единое национальное движение», основанная бывшим президентом Михаилом Саакашвили. Оппозиция отказалась признавать результаты выборов, и в стране начались акции протеста.