В Грузии несогласные с итогами выборов установили палатки у здания парламента

В Тбилиси, Грузия, несогласные с итогами парламентских выборов, которые прошли 31 октября, установили палатки у здания парламента. Об этом рассказала лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе, передает ТАСС.

«Я очень зла. Я хочу выразить свой протест в качестве рядового гражданина. Кто хочет, пусть уходит домой, а кто нет — остается. Я останусь перед парламентом, у лестницы», — сказала Деканоидзе.

Полицейские пытались помешать разбить палаточный городок и отняли одну палатку. Однако позже перестали призывать митингующих уйти. Представители оппозиции утверждают, что собираются находиться перед зданием парламента всю ночь.

Ранее 1 ноября сообщалось, что представители оппозиционных грузинских партий отказались признать легитимность парламентских выборов.

Перед этим бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал к всеобщей мобилизации оппозиционеров. Он обратился к представителям всех оппозиционных партий и пообещал, что вне зависимости от их результатов на парламентских выборах их голос будет защищен.

1 ноября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала итоговые результаты прошедших в стране парламентских выборов. Согласно им, правящая в стране партия «Грузинская мечта» одержала победу с 48,15 процента голосов. В парламент прошли семь партий и два блока. На втором месте (27,14 процента) — оппозиционный блок «Сила в единстве», членом которого является партия «Единое национальное движение», основанная Михаилом Саакашвили .

Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. На них депутатов избирали по новой, смешанной системе: 120 мест — по партийным спискам, еще 30 — по мажоритарным округам.