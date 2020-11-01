В Грузии оппозиционеры отказались признать легитимность выборов

Представители оппозиционных грузинских партий отказались признать легитимность парламентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

Оппозиционеры заявили, что выборы были сфальсифицированы, и призвали граждан выйти на протестные акции, которые пройдут в центре Тбилиси в воскресенье.

Мажоритарный кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия заявил, что «это были не выборы, это была война». В то же время лидер партии «Лейбористов» Шалва Нателашвили подчеркнул, что протесты будут продолжаться до тех пор, пока не будут назначены повторные выборы.

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал к всеобщей мобилизации оппозиционеров. Саакашвили обратился к представителям всех оппозиционных партий и пообещал, что в независимости от их результатов на парламентских выборах их голос будет защищен. Он подчеркнул, что сейчас не время для конкуренции.

1 ноября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала первые результаты прошедших в стране парламентских выборов. Согласно данным после подсчета 28,2 процентов голосов, лидирует на выборах в парламент правящая партия «Грузинская мечта». За нее проголосовали около 54,7 процентов избирателей. На втором месте — оппозиционный блок «Сила в единстве» с 23,6 процентами голосов. Всего в грузинский парламент предварительно проходят семь партий.

Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. На них депутатов избирали по новой, смешанной системе: 120 мест — по партийным спискам, еще 30 — по мажоритарным округам.