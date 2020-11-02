Партия Саакашвили отказалась от мест в парламенте Грузии

Блок «Единое национальное движение — Сила в единстве» отказался от того, чтобы занять места в парламенте, полученные на прошедших 31 октября выборах. Об этом заявил Ника Мелия, один из лидеров партии, основанной бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, сообщает «Sputnik Грузия».

«Наше требование неизменно — новые выборы в свободной среде», — сказал Мелия.

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Также от участия в работе парламента отказались и другие партии: «Европейская Грузия», «Лело для Грузии», «Альянс патриотов», Лейбористская партия, «Гирчи», и блок «Георгий Вашадзе — Стратегия Агмашенебели». Среди оппонентов правящей «Грузинской мечты» не заявила официально о своей позиции пока лишь партия «Граждане».

Ранее Михаил Саакашвили призвал начать массовую мобилизацию оппозиции. По его словам, сейчас не время для конкуренции между оппозиционными силами, и голоса в пользу каждой из партий должны быть защищены.

1 ноября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала итоговые результаты прошедших в стране парламентских выборов. Согласно им, правящая в стране партия «Грузинская мечта» одержала победу с 48,15 процента голосов. В парламент прошли семь партий и два блока. На втором месте с 27,14 процента — оппозиционный блок «Сила в единстве», членом которого является партия «Единое национальное движение». Оппозиция отказалась признавать результаты выборов, в стране начались акции протеста.

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