В Грузии введут запрет на передвижение в ночное время из-за коронавируса

В крупных городах Грузии с 9 ноября будет введен запрет на передвижение в ночное время суток — с 22:00 (21:00 мск) до 05:00 (04:00 мск) из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом заявила вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили, передает ТАСС.

Она подчеркнула, это не комендантский час. Ограничения распространятся на Тбилиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Кутаиси, Поти и Рустави. Передвигаться будет запрещено как пешком, так и транспортом.

Кроме того, в 22 часа смогут продолжить работу только медицинские, фармацевтические и стратегические предприятия, а также занимающиеся международными перевозками и журналисты. За несоблюдение требований предусмотрен штраф в 2 тысячи лари (более 595 долларов).

За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 2 859 инфицированных. Всего в стране с начала пандемии заразились 54 852 человека.