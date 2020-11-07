В помете японских летучих мышей нашли схожий с COVID-19 вирус

Японские ученые нашли в помете обитающих на территории их страны летучих мышей вирус, схожий с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.

Эксперты из Токийского университета выявили, что он на 81,5 процента идентичен коронавирусу SARS-CoV-2. В опытах использовались биоматериалы летучих мышей, собранных семь лет назад. В ходе клинических испытаний было установлено, что обнаруженная форма вируса не передается человеку.

Отмечается, что японские ученые первые обнаружили у местных животных вирус с таким высоким процентом идентичности новому коронавирусу. При этом у летучих мышей, обитающих в Китае, специалисты уже находили вирусы, которые на 95 процентов и выше идентичны SARS-CoV-2.

Ранее сообщалось, что эксперты Роспотребнадзора выявили у летучих мышей в России коронавирусы. Какие именно типы обнаружили ученые, пока неизвестно.