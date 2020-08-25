Роспотребнадзор изучит летучих мышей в России на наличие коронавируса

Роспотребнадзор начал исследование, в котором специалисты изучал летучих мышей из разных регионов России на наличие коронавируса. Таким образом эксперты хотят установить возможные пути распространения инфекции, сообщает РИА Новости.

Главная цель работы — изучить встречаемость разных типов коронавирусов и установить их родство с известными ранее инфекциями этой группы. Результаты исследования помогут ученым более точно оценить эпидемиологические риски и сделать прогнозы относительно дальнейшего распространения вируса.

Ранее сообщалось, что китайские ученые нашли признаки возникновения нынешнего типа коронавируса еще в 2012 году. Изучая записи врачей, они нашли истории болезни группы шахтеров, которые расчищали туннель от экскрементов летучих мышей. У мужчин тогда проявились схожие с COVID-19 симптомы: кашель, лихорадка, пневмония и ломота в теле.

Однако настоящая причина возникновения нового коронавируса еще не установлена.