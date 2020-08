Названа новая версия возникновения коронавируса

Вирусолог Джонатан Латэм (Jonathan Latham) и биолог Эллисон Уилсон (Allison Wilson) заявили, что новая коронавирусная инфекция могла появиться еще в 2012 году. Об этом сообщает The New York Post.

Исследователи изучили записи врача Ли Сюй из китайской провинции Юньань, лечившего шахтеров. У шестерых рабочих, которые занимались расчисткой шахты от экскрементов летучих мышей, обнаружили симптомы, схожие с теми, что появляются при заражении COVID-19: кашель, лихорадка, пневмония и ломота в теле. Трое рабочих в результате заражения умерли, говорится в записях врача.

Также специалисты в статье в Independent Science News от середины июля указывают, что заразившихся шахтеров пытались лечить с помощью искусственной вентиляции легких, антикоагулянтами и антибиотиками. Эти данные, по мнению вирусологов, также доказывают связь между загадочной инфекцией, с которой столкнулись шахтеры в 2012 году, и COVID-19.

В записях врача указывается, что он отправлял образцы вируса в лабораторию в Ухане для выяснения источника инфекции. Исследование показало, что распространителем SARS-подобного коронавируса стала летучая мышь вида южнокитайский подковонос.

«Содержащиеся в записях данные заставляют нас полностью пересмотреть все, что мы думали и знали о происхождении COVID-19» Джонатан Латэм

Вместе с тем Латэм утверждает, что коронавирус «почти наверняка сбежал» из лаборатории в Ухане. По его мнению, после заражения шахтеров этот вирус эволюционировал в SARS-CoV-2 и данные образцы неким образом пропали из лаборатории.

В свою очередь, вирусолог Ши Чжэнли (Shi Zhengli) из Уханьского института вирусологии, которая занималась исследованиями коронавирусов, свойственных летучим мышам, утверждала, что шахтеры умерли из-за грибковой инфекции.

По словам Латэма и Уилсона, их исследование вызвало положительные отзывы в научном сообществе: «Мы понимаем, что статья распространяется в научных кругах подпольно. Люди видят, что это достойная работа, но они не хотят показывать ее публике, потому что коронавирус стал очень политизированным».

Происхождение коронавируса до сих пор не установлено

В июле 2020 года Всемирная организация здравоохранения планировала отправить в Китай большую группу специалистов. Они должны были определить, способен ли коронавирус передаваться от животных к человеку. Таким образом экспертная группа должна была установить происхождение инфекции.

Материалы по теме «Трупы лежали в несколько слоев» Войны, катастрофы, репрессии, коронавирус: что и как меняло отношение россиян к смерти Прирожденные убийцы Китай стал очагом смертоносных эпидемий. Как вирусы появляются там снова и снова?

Позже выяснилось, что ВОЗ не смогла отправить группу специалистов. Два эксперта, которые прибыли в Китай в июле, находились на карантине в одной из гостиниц Пекина и, по словам главы программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, эксперты не планируют посещать Ухань, где произошла первая вспышка.

Об искусственном происхождении коронавируса заявлял президент США Дональд Трамп. По его словам, есть достаточно доказательств того, что вирус создали в Уханьском институте вирусологии. Разведка США при этом утверждает, что согласна с «широким консенсусом ученых», которые считают, что коронавирус не имеет искусственного происхождения и не был генетически модифицирован.

Вокруг COVID-19 создалось большое количество конспирологических теорий. Так, по одной из них, вирус был биологическим оружием Китая, США или других стран. Согласно другой версии, вирус не стал чем-то новым и правительства ряда стран знали о коронавирусе задолго до эпидемии.

Заблуждения о коронавирусе могут стать губительными

Избыток информации, состоящей из ложных данных, слухов, теорий заговора и заблуждений может стать косвенной причиной смерти. В статье в журнале The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene указывается, что жертвами инфодемии стали по меньшей мере около тысячи человек.

Ученые проанализировали социальные сети и новостные интернет-издания, чтобы отследить распространение дезинформации о COVID-19 по онлайн-платформам. В общей сложности были выявлены 2,3 тысячи сообщений на 25 языках из 87 стран. Хотя некоторые из них предназначались для борьбы с коронавирусом, ни одно сообщение не являлось полезным, а большая часть информации несла в себе потенциальный вред.

Таким, например, является миф о том, что употребление высококонцентрированного алкоголя поможет дезинфицировать организм и убить коронавирус. В Иране в результате употребления метанола в качестве лекарства от COVID-19 умерли около 800 человек, 5876 попали в больницу, а 60 полностью ослепли, в Турции умерли 30 человек, а в Катаре зафиксировали две смерти из-за приема спиртового дезинфицирующего средства для рук.

Вместе с тем менее опасные заблуждения о мнимых способах лечения, наоборот, способствуют распространению вируса. В Южной Корее зафиксировано массовое заражение коронавирусом среди прихожан церкви, где для дезинфекции использовалась бутылка с соленой водой, которую брызгали в рот посетителям. Кроме того, в сети распространены слухи о том, что коронавирус является типом бешенства, COVID-19 распространяется через телефоны, вирус представляет собой искусственно созданное биологическое оружие или применяется для контроля населения, пандемия нужна для продажи вакцин, сам коронавирус был создан при поддержке Билла Гейтса, Дональда Трампа, ЦРУ и Китая.