Раскрыто число жертв лжи о коронавирусе

Фото: Go Nakamura / Getty Images

Международная группа ученых раскрыла примерное число жертв связанной с пандемией коронавируса инфодемии — избытка информации, состоящей из ложных данных, слухов и теорий заговора. По мнению исследователей, заблуждения стали косвенной причиной смерти, по меньшей мере, около тысячи человек. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

Специалисты проанализировали социальные сети и новостные интернет-издания, чтобы отследить распространение дезинформации о COVID-19 по онлайн-платформам. В общей сложности были выявлены 2,3 тысячи сообщений на 25 языках из 87 стран. Хотя некоторые из них предназначались для борьбы с коронавирусом, ни одно сообщение не являлось полезным, а большая часть информации несла в себе потенциальный вред. Таким, например, является миф, что употребление высококонцентрированного алкоголя поможет дезинфицировать организм и убить коронавирус.

Исследователи нашли свидетельства того, что в Иране в результате употребления метанола в качестве лекарства от COVID-19 умерло около 800 человек, 5876 попали в больницу, а 60 полностью ослепли. По той же причине в Турции умерли 30 человек, а в Катаре зафиксировали две смерти из-за приема спиртового дезинфицирующего средства для рук. В Индии около десятка человек, включая пятерых детей, погибли, употребив алкоголь, приготовленный из ядовитых семян дурмана. Они смотрели видео в социальных сетях, где говорилось, что этот способ поможет повысить иммунитет против коронавируса.

Среди других смертельно опасных мифов ученые называют пользу от употребления отбеливателя и коровьей мочи с навозом, приема раствора серебра и распыление хлорсодержащих средств по всему телу.

Также ученые отмечают менее опасные заблуждения о мнимых способах лечения, которые, наоборот, могут способствовать распространению патогена. В Южной Корее зафиксировано массовое заражение коронавирусом среди прихожан церкви, где для дезинфекции использовалась бутылка с соленой водой, которую брызгали в рот посетителям. Кроме того, в сети распространены слухи о том, что коронавирус является типом бешенства, COVID-19 распространяется через телефоны, вирус представляет собой искусственно созданное биологическое оружие или применяется для контроля населения, пандемия нужна для продажи вакцин, сам коронавирус был создан при поддержке Билла Гейтса, Дональда Трампа, ЦРУ, Китая и так далее.

Исследователи отмечают, что они не определяли число людей, которые верят какому-либо слуху или теории заговора, однако дезинформация свободно распространяется, и это проблема, с которой необходимо бороться. Как пишут ученые, слухи и теории заговора могут иметь потенциально серьезные последствия как для отдельного человека, так и для сообщества, если у них возникнет приоритет над фактами.