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08:11, 3 июля 2025Россия

В Крыму выявили первый случай заражения паразитическими червями через укус комара

В Крыму выявили первый случай заражения гельминтами через укус комара
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Крыму выявили первый случай заражения паразитическими червями (гельминтами) через укус комара. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Крым Симферополь Севастополь» со ссылкой на местный Центр гигиены и эпидемиологии.

Речь идет о заболеваемости дирофиляриозом. Это заболевание чаще всего встречается у животных, однако отдельные случаи наблюдаются и у людей. Червей рода Dirofilaria находят под кожей людей, нередко в органах зрения.

Выявление первого случая дирофиляриоза связано с природными условиями полуострова, который способствуют размножению переносчиков, пояснили в Центре гигиены и эпидемиологии. Кроме того, комары могут переносить возбудителей малярии, лихорадки Денге и Зика, лихорадки Западного Нила и других болезней, добавили там.

Ранее в июле червя длиной свыше 13 сантиметров достали из глаза жительницы Сибири. Сообщалось, что незадолго до этого россиянка вернулась из одного из южных регионов.

ЖЗЛ
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