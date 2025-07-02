Россиянка заметила червя у себя в глазу

В Сибири 13-сантиметрового червя достали из глава россиянки

В Сибири 13-сантиметрового червя достали из глава россиянки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Недавно россиянка вернулась с отдыха в одном из южных регионов. Вскоре после этого она заметила ползающего под кожей ее лица червя. Хирург достал паразита из ее глаза — к этому времени червь вырос до 13,5 сантиметров.

После этого удалось установить видовую принадлежность червя — им оказалась микрофиллярия. В организм женщины она попала после укуса комара.

В начале июня еще один случай заражения гельминтами выявили в Саратовской области. Червя длиной 12 сантиметров также извлекли из тела женщины. В отличие от случая в Сибири, наличие в организме паразита не прошло бесследно для женщины – она лишилась селезенки.