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13:14, 2 июля 2025Россия

Россиянка лишилась внутреннего органа из-за гнезда со смертельно опасным червем

В Саратовской области хирурги избавили женщину от 12-сантиметрового червя
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Саратовской области врачи нашли 12-сантиметрового червя в теле женщины, которая пожаловалась на тянущие боли в левом подреберье. Об этом пишет «СарИнформ» со ссылкой на пресс-службу Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ).

Как стало известно, в ходе исследования медики нашли в селезенке пациентки гигантскую кисту, которая является своего рода гнездом для паразита — ленточного червя эхинококка. В результате медики приняли решение провести экстренную операцию по удалению внутреннего органа, лишившись которого, россиянка избежала осложнений.

В СГМУ подчеркнули, что эхинококкоз — крайне сложное и смертельно опасное заболевание. При этом его трудно диагностировать из-за отсутствия ярких симптомов и расположения кисты. Источником заражения являются домашние и дикие животные, в том числе свиньи, коровы, лошади и охотничьи собаки.

Ранее кишащую червями кисту удалили с шеи ребенка в Саратове. Как выяснилось, мальчик поступил в стационар с жалобами на опухоль. Обследование выявило, что речь идет не об онкологическом заболевании, а о скоплении паразитических червей гельминтов.

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