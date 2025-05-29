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10:17, 29 мая 2025Россия

Кишащую червями кисту удалили с шеи ребенка в России

В Саратове у ребенка удалили кишащую червями кисту на шее
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Саратове на шее ребенка удалили кишащую червями кисту. Об этом сообщает пресс-служба Саратовской областной детской клинической больницы в Telegram.

Изначально пациент поступил в стационар с жалобами на опухоль в области шеи. Проведенное обследование выявило, что речь идет не об онкологическом заболевании, а о скоплении гельминтов — паразитических червей. Помимо шеи, их нашли еще в нескольких местах организма ребенка.

Медики отметили, что появление кисты эхинококка в шее — явление нетипичное. «Чаще всего эхинококковая киста локализуется в печени или легких», — пояснила детский хирург Екатерина Крюкова.

Ранее гельминтов нашли в организме 44-летнего жителя Челябинской области. Мужчина ничего не подозревал о заражении и годами лечился от простатита. Заболевание долгое время не удавалось диагностировать из-за нетипичной локализации.

ЖЗЛ
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