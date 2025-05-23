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12:37, 23 мая 2025Россия

У годами лечившегося от мужской болезни россиянина нашли гнездо червей в неожиданном месте

В Челябинске врачи удалили у пациента паразитов в печени и простате
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Челябинской области 44-летний мужчина, годами безрезультатно лечившийся от простатита, оказался заражен глистами — гельминтами. Об этом рассказал региональный Минздрав в Telegram.

По информации издания, россиянин семь лет боролся с мужской болезнью. Однако врачи Городской клинической больницы №1 Челябинска выяснили, что тело пациента усеяно червями, которых обнаружили в местах, где они встречаются крайне редко.

По словам хирурга Алексея Веретенникова, он наблюдает такой случай впервые за 25 лет практики. Удалять цисты, в которых росли и развивались личинки, пришлось сразу в пяти местах — в печени, органах брюшной полости и простате, что стало неожиданностью. «Та, что располагалась в печени, развивалась в задних сегментах органа и в непосредственной близости от магистрального кровеносного сосуда. Чтобы добраться до пораженного участка, пришлось буквально развернуть печень и после этого удалять "гнездо"», — рассказал врач.

Пациент, в свою очередь, предположил, что заразился, когда жил в Казахстане, где держал хозяйство из овец, кур и собак. «Резали барашков периодически, и там я видел такие вот кругляши у них в печени», — поделился он.

Ранее в Уфе офтальмологи достали из глаза 40-летней женщины глиста. Как выяснилось, россиянка обратилась к врачам с жалобой на ощущение движения в районе нижнего века. В ходе осмотра медики обнаружили в этой области уплотнение, которое, по словам пациентки, перемещалось.

ЖЗЛ
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