В глазу россиянки вырос глист

В Уфе врачи достали из глаза пациентки червя-паразита

В Уфе офтальмологи городской больницы №8 достали из глаза 40-летней женщины глиста. Об этом сообщил Минздрав Башкортостана в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, россиянка пожаловалась врачам на ощущение движения в районе нижнего века. В ходе осмотра медики обнаружили в этой области уплотнение, которое, по словам пациентки, перемещалось. Тогда офтальмологи и заподозрили, что это может быть червь-паразит — гельминт (научное название глистов).

«Офтальмологи оперативно провели хирургическое вмешательство — удалили гельминт и восстановили целостность века», — подчеркнули в Минздраве. После этого пациентку направили в инфекционную больницу для дальнейшего обследования.

В августе 2024 года похожий случай произошел в Дагестане. Там врачи Республиканской офтальмологической больницы имени Х.О. Булача извлекли из глаза пациента около 35 опарышей. Как стало известно, черви объели роговицу и верхний слой слизистой зрительного органа.