Врачи вытащили из глаза россиянина 35 червей

В Дагестане врачи извлекли из глаза пациента 35 червей и сохранили ему зрение

В Дагестане врачи Республиканской офтальмологической больницы (РОБ) извлекли из глаза пациента около 35 опарышей и сохранили ему зрение, следует из сообщения медучреждения в Telegram.

«Мужчина без определенного места жительства поступил в медучреждение из Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи. Там врачи заметили у пациента выпадение червей из глаза и сразу же направили его в РОБ имени Х.О. Булача», — говорится в публикации.

Заведующая отделением травмы глаза Наида Гойтиевая рассказала, что личинки «объели» роговицу и верхний слой слизистой. Под местной анестезией врачи успешно удалили опарышей из глаза, после чего обработали орган от инфекций.