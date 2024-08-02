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18:53, 2 августа 2024Россия

В России хирурги достали печень из организма мужчины из-за проросшего в его теле червя

Проросшего во внутренние органы мужчины червя достали в Нижнем Новгороде

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Нижегородские хирурги извлекли огромного паразитического червя — альвеококк — из тела мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний №1».

Новообразование в печени мужчины выявили после ультразвукового исследования. Выяснилось, что гельминт пророс также в нижнюю полую вену, диафрагму и правое легкое. Коллеги российских врачей из-за рубежа рекомендовали поставить пациента в очередь на пересадку печени, однако было принято решение удались альвеококка без помощи донора.

В итоге мужчине выполнили аутотрансплантацию. Его печень достали из организма, удалили поврежденную часть органа, а затем обратно вложили ее в брюшную полость, восстановив поврежденные сосуды. Сейчас пациент уже выписан из больницы, он вернулся к привычной жизни.

Ранее дерматолог Александра Филева рассказала, как защититься от проникающих под кожу червей во время купания. Для профилактики заражения врач посоветовала избегать водоемов, в которых плавают утки, которые часто бывают заражены личинками паразитов — церкариями. Если же червь попал в организм человека, специалист посоветовала обращаться к медикам при первых же симптомах. Внешними проявлениями заболевания она назвала зуд, покалывание, жжение и покраснение кожных покровов.

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      Алан Босиков
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