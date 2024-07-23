Врач раскрыла правило для защиты от проникающих под кожу при купании червей

Дерматолог Филева: средство от насекомых и душ спасут от личинок церкарий

После купания в прудах и озерах можно столкнуться с зудом, вызванным червями церкариями, предупредила дерматолог Александра Филева. Правило, соблюдение которого поможет защититься от проникающих под кожу при купании червей, она раскрыла в беседе с Life.ru.

По словам Филевой, не стоит купаться в водоемах, где плавают утки, поскольку эти птицы часто заражены церкариями. «Их личинки попадают в воду и могут проникнуть в кожные покровы купающегося человека», — объяснила она. Дерматолог отметила, что личинки червя не развиваются в человеческом организме, но вызывают аллергическую реакцию (церкариальный дерматит): кожа человека начинает сильно зудеть.

Чаще всего вместе с зудом появляются покалывание и жжение, кожа краснеет, покрывается мелкими волдырями, часто с прозрачными пузырьками на поверхности, которые со временем увеличиваются, добавила она. Филева обратила внимание на то, что детей при массивном поражении может начать рвать. При первых признаках заболевания она посоветовала сразу обратиться к врачу, который сможет назначить препараты, облегчающие зуд и снимающие другие симптомы.

Чтобы обезопасить себя, Филева также посоветовала перед входом в воду смазывать кожу средством от насекомых, а после купания в открытом водоеме принимать душ или тщательно вытираться и переодеваться в сухое. Кроме того, она призвала купаться только в разрешенных местах.

Ранее случаи заражения личинками церкарий были зафиксированы в Нижнем Новгороде и в поселке Каменное Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Врачи предупредили, что проникшие в кровь церкарии могут попасть в легкие и вызвать проблемы со здоровьем.