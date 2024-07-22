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11:07, 22 июля 2024Россия

Россияне покрылись волдырями из-за проникших под кожу личинок после купания

Shot: россияне пожаловались на заражение личинками после купания в водоемах

Фото: Voidus / Wikimedia

Россияне покрылись волдырями из-за проникших под кожу личинок после купания в водоемах. О поступающих на это жалобах стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации издания, случаи заражения личинками церкарий были зафиксированы в Нижнем Новгороде и в поселке Каменное Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

В Нижнем Новгороде жители купались на Светлоярском озере и в озере парка имени 777-летия города, после чего столкнулись с зудом и волдырями. Жители Каменного погружались в местный водоем.

Врачи предупредили, что проникшие в кровь церкарии могут попасть в легкие и спровоцировать легочный синдром. При сильном заражении может развиться тяжелая анафилактическая реакция, уточнили медики.

Они призвали граждан избегать купания в неположенных местах.

Ранее сообщалось, что в Сургуте три кисты с личинками паразитов извлекли из мозга 16-летней девушки.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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