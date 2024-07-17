16-летней россиянке вскрыли череп из-за кишащих паразитами кист в мозге

В Сургуте три кисты с личинками паразитов извлекли из мозга 16-летней девушки

В Сургуте хирурги вскрыли череп 16-летней девушке из-за инородных тел в ее мозге. Об этом сообщает Telegram-канал «Медицинская Россия».

Россиянка обратилась к врачам с жалобами на судороги и потерю мышечной силы в конечностях. В ходе исследования в ее черепе обнаружили тела сферической формы, после чего было решено провести девушке операцию.

В ходе вмешательства из мозга пациентки было удалено три кисты, кишащие личинками паразитического червя — эхинококка. Их диаметр составлял от двух до трех сантиметров, операция длилась два часа.

Сейчас пациентка продолжает лечение в стационаре. Ее восстановление осложняется последствиями коронавирусной инфекции.

Ранее в Архангельской области вскрыли череп дочери участника специальной военной операции. Она получила травму после того, как ее толкнул сожительствующий с ее матерью мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело.

