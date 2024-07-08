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09:32, 8 июля 2024Россия

В России вскрыли череп дочери бойца СВО

В Архангельской области дочь участника СВО попала в реанимацию

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В Архангельской области врачи вскрыли череп дочери бойца специальной военной операции (СВО). На это они были вынуждены пойти для спасения двухлетнего ребенка, сообщает сетевое издание «Архангельск Онлайн».

Девочка получила травму из-за нового сожителя ее матери — мужчина с силой бросил ее на пол. После этого ребенка доставили в реанимацию и прооперировали, удалив образовавшуюся гематому.

По словам отца девочки, увидев ее после трепанации, он стал терять сознание. Он заявил о необходимости лишить бывшую жену родительских прав. В отношении мужчины, травмировавшего дочь бойца СВО, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Якутии дочь другого участника СВО захотели отдать в детский дом. Мужчина овдовел, пока находился на спецоперации. Узнав об этом, солдат решил не возвращаться в зону боевых действий после похорон. Теперь мужчину хотят вернуть в зону СВО, а его дочь отправить в специальное учреждение для детей, не имеющих родителей.

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      Алан Босиков
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