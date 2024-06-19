В России дочь овдовевшего за время службы бойца СВО захотели отдать в детдом

В Якутии вдовца захотели вернуть на СВО, а его дочь отдать в детдом

В Якутии дочь бойца специальной военной операции (СВО) захотели отдать в детдом. Об этом сообщает Telegram-канал «Кримякутия».

Мужчина был призван в Вооруженные силы России в октябре 2022-го года. В августе 2023-го года он приехал в отпуск, а уже в сентябре преступники расправились с его женой. Таким образом, мужчина остался единственным родителем девочки 2008 года рождения.

Поскольку военнослужащий не мог бросить ребенка, он решил не возвращаться на СВО. За это это признали уклонистом, утверждает канал. Теперь бойца хотят вернуть в зону боевых действий, а его дочь отправить в специальное учреждение для детей, не имеющих родителей.

Ранее один из российских банков в десять раз увеличил платеж по ипотеке другому участнику спецоперации. Так, вместо обычных 21 тысячи рублей ему пришел счет более чем на 250 тысяч. Всю месячную зарплату бойца сразу же списали в пользу кредитной организации. Проблема была решена только после того, как инцидентом заинтересовался депутат Госдумы Максим Иванов, который уделяет много внимания проблемам военнослужащих.