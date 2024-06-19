Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:25, 19 июня 2024Россия

В России дочь овдовевшего за время службы бойца СВО захотели отдать в детдом

В Якутии вдовца захотели вернуть на СВО, а его дочь отдать в детдом
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «КРИМЯКУТИЯ»

В Якутии дочь бойца специальной военной операции (СВО) захотели отдать в детдом. Об этом сообщает Telegram-канал «Кримякутия».

Мужчина был призван в Вооруженные силы России в октябре 2022-го года. В августе 2023-го года он приехал в отпуск, а уже в сентябре преступники расправились с его женой. Таким образом, мужчина остался единственным родителем девочки 2008 года рождения.

Поскольку военнослужащий не мог бросить ребенка, он решил не возвращаться на СВО. За это это признали уклонистом, утверждает канал. Теперь бойца хотят вернуть в зону боевых действий, а его дочь отправить в специальное учреждение для детей, не имеющих родителей.

Ранее один из российских банков в десять раз увеличил платеж по ипотеке другому участнику спецоперации. Так, вместо обычных 21 тысячи рублей ему пришел счет более чем на 250 тысяч. Всю месячную зарплату бойца сразу же списали в пользу кредитной организации. Проблема была решена только после того, как инцидентом заинтересовался депутат Госдумы Максим Иванов, который уделяет много внимания проблемам военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Лаврова, Белоусова и других российских министров вывели из зала заседаний в Северной Корее. Что они сделали не так?

      «Ростех» оценил работу 2С3М «Акация» в зоне СВО

      Названы вызываемые некачественной магазинной едой заболевания

      В Самаре разработают наноспутники для слежения за ураганами

      Россиянин угостил знакомых антифризом вместо спирта и попал под статью

      Стилист Рогов раскрыл ставшее трендовым неожиданное сочетание в одежде

      Глава МИД Армении пропустит встречу ОДКБ

      Путин высказался о сотрудничестве России с Вьетнамом

      Министр транспорта России оценил дороги в Северной Корее

      Археологи нашли бутылки с вишней Джорджа Вашингтона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше