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11:58, 23 мая 2024Россия

Российский банк в десять раз увеличил платеж по ипотеке бойцу СВО

Российский банк поднял бойцу СВО платеж по ипотеке с 21 до 250 тысяч рублей

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Банк в одностороннем порядке в десять раз увеличил платеж за ипотеку участнику специальной военной операции (СВО). Об этом военнослужащий рассказал журналистам сетевого издания «Екатеринбург Онлайн».

Мужчина купил квартиру на «вторичке» еще до начала спецоперации. После призыва на службу в 2022-м году россиянину были предоставлены кредитные каникулы на полгода с возможностью продления. После полутора лет, которые он провел на передовой, кредитные каникулы «каким-то образом» закончились, пояснил военнослужащий.

Со 2 мая участнику СВО стали начислять неустойку за просроченный платеж. «Менялась и сама сумма ежемесячного платежа — с первоначальных 21 286 рублей до 251 593,63 рубля», — рассказал мужчина. По его словам, всю майскую зарплату с его счета сразу же списали в счет погашения долга. «Ну хоть платеж теперь не 251 тысяча, а всего 35 200», — добавил он.

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К разрешению ситуации, в которой оказался боец, подключился депутат Госдумы Максим Иванов, к которому обратился военнослужащий. После обращения парламентария в банке провели расследование, и проблема была решена в течение суток. «Как я понимаю, произошел сбой системы», — пояснил Иванов в Telegram.

Ранее в Ростовской области мигрант обманом выселил из дома семью пропавшего без вести бойца СВО и передал имущество своим родственникам. Ситуацию взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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