Момент мощного взрыва в атакованной ВСУ Липецкой области попал на видео

Появились кадры момента мощного взрыва в атакованной ВСУ Липецкой области

В сети появились кадры момента мощного взрыва в Липецкой области, которая была атакована Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ночь на 3 июля. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах виден мощный взрыв, который гремит в небе. В эпицентре виден огненный шар, который впоследствии оставляет черный след на небе.

В сети ранее появились кадры из атакованной ВСУ Липецкой области. На них виден пролет беспилотника с большим размахом крыльев в небе.

ВСУ пытались атаковать Липецкую область в ночь на 3 июля, в результате чего пенсионерка получила несовместимые с жизнью травмы, еще два человека пострадали. Губернатор региона Игорь Артамонов сообщал, что один из дронов попал в недостроенный многоквартирный дом, из-за падения обломков другого БПЛА на предприятии в Ельце начался пожар.

По данным Минобороны, над Липецкой областью средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 10 летательных аппаратов. Всего за ночь над Россией удалось сбить 69 БПЛА, что в 13 раз больше, чем ночью ранее.