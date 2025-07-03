Наемника из Британии кремировали в Киеве при военных ГУР

Британского наемника Бёргесса кремировали в Киеве при военных ГУР

Тело британского наемника Бенжамина Лео Бёргесса с позывным Budgie (в переводе с английского — попугай), ликвидированного в Сумской области, было кремировано в Киеве в присутствии представителей Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Наемника из Портсмута уничтожили бойцы «Севера» в окрестностях села Андреевка,

Ранее российские военные уничтожили под Сумами, в районе населенного пункта Алексеевка, наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Даниэля Александра Пола Вудс-Риза.

До этого стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали французского наемника ВСУ Кевина Мигеля Картье Жугле. Он участвовал в боевых действиях в Сумской области.