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08:03, 3 июля 2025Бывший СССР

Наемника из Британии кремировали в Киеве при военных ГУР

Британского наемника Бёргесса кремировали в Киеве при военных ГУР
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Тело британского наемника Бенжамина Лео Бёргесса с позывным Budgie (в переводе с английского — попугай), ликвидированного в Сумской области, было кремировано в Киеве в присутствии представителей Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Наемника из Портсмута уничтожили бойцы «Севера» в окрестностях села Андреевка,

Ранее российские военные уничтожили под Сумами, в районе населенного пункта Алексеевка, наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Даниэля Александра Пола Вудс-Риза.

До этого стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали французского наемника ВСУ Кевина Мигеля Картье Жугле. Он участвовал в боевых действиях в Сумской области.

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