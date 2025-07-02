ТАСС: ВС России уничтожили под Сумами американского наемника ВСУ Вудс-Риза

Российские военные уничтожили под Сумами, в районе населенного пункта Алексеевка, наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Даниэля Александра Пола Вудс-Риза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Бойцами "Севера" уничтожен американский наемник Daniel Alexander Paul Woods-Reese (Даниэль Александр Пол Вудс-Риз)», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что военнослужащий находился в зоне боевых действий с 2022 года. По информации представителя силовых структур, Вудс-Риз воевал в структурах Главного управления разведки (ГУР) Украины.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили французского наемника ВСУ Кевина Мигеля Картье Жугле. Он участвовал в боевых действиях в Сумской области.