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20:22, 2 июля 2025Бывший СССР

Российские военные уничтожили под Сумами американского наемника ВСУ

ТАСС: ВС России уничтожили под Сумами американского наемника ВСУ Вудс-Риза
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Российские военные уничтожили под Сумами, в районе населенного пункта Алексеевка, наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Даниэля Александра Пола Вудс-Риза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Бойцами "Севера" уничтожен американский наемник Daniel Alexander Paul Woods-Reese (Даниэль Александр Пол Вудс-Риз)», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что военнослужащий находился в зоне боевых действий с 2022 года. По информации представителя силовых структур, Вудс-Риз воевал в структурах Главного управления разведки (ГУР) Украины.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили французского наемника ВСУ Кевина Мигеля Картье Жугле. Он участвовал в боевых действиях в Сумской области.

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