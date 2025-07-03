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08:30, 3 июля 2025Забота о себе

Женщинам предложили способ самостоятельно достичь оргазма без рук и секс-игрушек

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Maridav / Shutterstock / Fotodom

Сексологи Рэйчел Зар и Кимберли Томас подсказали женщинам неожиданный способ достичь оргазма. Их слова приводит Women's Health.

Зар заявила, что для предложенного ею метода не понадобятся ни руки, ни секс-игрушки. При этом, он будет полезен как во время секса с партнером, так и при самоудовлетворении. Техника называется синтибация и выполнять ее можно где угодно. «Нужно скрестить ноги и сжать бедра вместе. Многим нравится одновременно покачивать бедрами для стимуляции клитора и вульвы», — объяснила технику выполнения Томас.

Зар объяснила, что во время этих простых движений активируются мышцы тазового дна и к интимным органам приливает кровь, что усиливает возбуждение. Сжимание бедер, по ее словам, стимулирует скрытую часть клитора, спрятанную внутри таза.

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Томас добавила, что главное преимущество этой техники — это универсальность. Ее можно делать незаметно для окружающих, можно совмещать с игрушками или применять в сексе с партнером. Самыми удобными для этого позами сексолог назвала положение лежа на боку или на животе.

Ранее сообщалось, что каждый десятый взрослый человек отказывается от секса из-за просмотра новостей. По данным опроса общественного мнения, поток плохих новостей заставляет чувствовать тревожность и таким образом снижает либидо.

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