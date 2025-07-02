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05:05, 2 июля 2025Забота о себе

Раскрыта неожиданная причина отказа от секса

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Marcos Mesa Sam Wordley / Shutterstock / Fotodom

Каждый десятый человек отказывается заниматься сексом из-за просмотра новостей. Об этом сообщает издание Daily Star со ссылкой на опрос, проведенный по заказу компании по производству смартфонов OnePlus.

Авторы исследования поясняют, что поток негативных новостей, который люди ежедневно видят в социальных сетях, влияет на многие аспекты их жизни. В частности, каждый десятый участник опроса сообщил, что отказывался от интимной близости из-за чувства истощения, тревоги и подавленности.

В ходе опроса также выяснилось, что чтение новостей затягивает настолько, что люди не могут это контролировать. Так, четверо из десяти респондентов признались, что прокручивали новостную ленту в туалете, а каждый второй — в компании друзей и семьи. Некоторые рассказали, что не переставали читать новости даже на свадьбе или похоронах.

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