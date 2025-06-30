Не испытывающим оргазм женщинам дали несколько советов

Сексолог Ольга Василенко дала несколько советов женщинам, которые не испытывают оргазм. Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала блогерши Елизаветы Гончаровой.

«Это связано с культурой секса и нашим поведением в сексе. Уделяется очень мало внимания клитору», − пояснила Василенко. По ее словам, чтобы испытать оргазм, некоторым женщинам достаточно попробовать разными способами стимулировать клитор. Делать это можно рукой, секс-игрушками, кроме того, партнер может стимулировать его языком, заявила специалистка.

Кроме того, в практике сексолога часто случалось так, что женщины испытывали оргазм, но не понимали, что это был именно он. Они считали, что пик является каким-то невообразимым, как показано в порно, но это может быть просто сильное удовольствие, которое затем ослабевает, заключила Василенко.

Ранее сексолог Милана Соколова рассказала пожилым людям, как поддержать интерес к сексу. По ее словам, для этого необходимо вести здоровый образ жизни.