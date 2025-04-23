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08:30, 23 апреля 2025Забота о себеЭксклюзив

Пожилым россиянам раскрыли способы поддержать интерес к сексу и высокое либидо

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Снижение либидо с возрастом — это не приговор, уверяет сексолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets Милана Соколова. Простые способы поддержать интимное здоровье она раскрыла пожилым людям в беседе с «Лентой.ру».

Сексолог отметила, что в первую очередь для этого важен здоровый образ жизни. «Регулярная физическая активность, такая как ходьба, плавание или йога, могут улучшить кровообращение и общую физическую форму, что, в свою очередь, положительно сказывается на сексуальной функции», — отметила она. Кроме того, активный образ жизни помогает поддерживать уровень энергии и улучшать настроение, что немаловажно для сохранения либидо в зрелости, добавила Соколова.

Кроме того, чтобы сохранять либидо в пожилом возрасте высоким, важно правильно питаться, отказаться от курения и не злоупотреблять алкоголем, подчеркнула специалистка.

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Соколова добавила, что современная медицина предлагает множество решений, с помощью которых можно поддерживать сексуальное здоровье в зрелом возрасте. Например, мужчинам при эректильной дисфункции врачи могут предложить медикаментозные препараты, а женщинам при вагинальной сухости — специальные смазки или гормональные препараты, которые помогают избавиться от дискомфортных ощущений во время полового акта.

Ранее британский сексолог Трейси Кокс рассказала, как сделать секс в долгих отношениях более захватывающим и горячим. Она посоветовала избегать рутины и дать друг другу немного свободы.

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