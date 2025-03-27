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08:33, 27 марта 2025Забота о себе

Состоящим в долгих отношениях парам назвали способы сделать секс более захватывающим

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Британский сексолог Трейси Кокс назвала эффективные способы сделать секс в долгих отношениях более захватывающим и горячим. Своими рекомендациями она поделилась в авторской колонке для Daily Mail.

Главной проблемой в постели у пар, состоящих в длительных отношениях, Кокс назвала предсказуемость, из-за которой со временем пропадает спонтанное желание заняться сексом. По ее словам, решить эту проблему поможет отход от привычной рутины, например, поход в ресторан или романтическое свидание. Подобная смена декораций позволит вновь почувствовать себя влюбленными, как в начале отношений, объяснила сексолог.

Полезно для интимной жизни будет дать друг другу немного свободы, продолжила Кокс. Раздельные встречи с друзьями или занятие любимым делом поодиночке не только дадут партнерам новые темы для разговора, но и помогут заскучать друг по другу, что неизбежно позитивно скажется на сексе, убеждена она.

Еще одна рекомендация Кокс — обязательно планировать секс. «Спонтанность — это прекрасно, но, если бы все пары, состоящие в долгих отношениях, просто ждали бы, когда возникнет желание, они бы никогда не занимались сексом. Жизнь становится напряженной, и чем меньше вы занимаетесь сексом, тем меньше вы этого хотите», — рассказала она. Планирование и, как следствие, предвкушение интимной близости — это прекрасная замена спонтанности, подчеркнула специалистка.

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При этом улучшить качество интима можно и с помощью простых чувственных прикосновений, считает сексолог. Она посоветовала чаще целовать и обнимать своего партнера, прижиматься к нему и держаться с ним за руки. Кроме того, вернуть страсть в отношения может помочь откровенный разговор, во время которого пара сможет без стеснения обсудить свои желания и предпочтения в постели, в том числе и самые темные и сокровенные.

Ранее сексолог Трейси Кокс научила женщин, как корректно сообщить партнеру о недовольстве интимной жизнью. По ее словам, надо выбирать деликатные выражения, но при этом быть откровенной.

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