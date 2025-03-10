Раскрыты способы мягко сказать мужчине о проблемах в постели

Британский сексолог Трейси Кокс научила женщин, как корректно сообщить партнеру о недовольстве интимной жизнью, и подсказала способы изменить ситуацию к лучшему. Своими рекомендациями она поделилась в колонке для издания Daily Mail.

По словам Кокс, если мужчину не интересует прелюдия, ему надо деликатно объяснить, почему процесс проникновения не является главной частью интимной близости для женщины. «Есть причина, по которой мы предпочитаем предварительные ласки: 80 процентов женщин не испытывают оргазм во время непосредственно полового контакта. Это происходит потому, что клитор находится снаружи влагалища, а не внутри, и для достижения кульминации необходимо его стимулировать», — отметила она.

Сексолог объяснила, что некоторые мужчины торопятся с проникновением из-за того, что опасаются преждевременного оргазма, другие просто не считают поцелуи и предварительные ласки приятными, но при этом любят оральный секс. Решением проблемы Кокс назвала мастурбацию друг перед другом, совместное чтение или просмотр эротики.

Если же причиной недовольства женщины является техника избранника в постели, помочь может только честная обратная связь, считает сексолог. «Партнер не умеет читать ваши мысли: он не рожден, чтобы знать, какая стимуляция соответствует вашим индивидуальным предпочтениям», — подчеркнула она.

При этом, по ее мнению, большинство людей не умеют давать обратную связь во время и после секса. Если человек хочет что-то попробовать в постели, надо честно попросить партнера об этом, посоветовала Кокс. Для этих целей лучше использовать комплимент-«бутерброд». Вместо того, чтобы заявлять: «Ты целуешь меня недостаточно часто», лучше вставить свою просьбу между двумя комплиментами, чтобы смягчить ее. «Скажите: "Мне нравится, когда ты меня так целуешь. Я бы хотела, чтобы ты целовал меня подольше, это было бы потрясающе"», — уточнила сексолог.

Еще одним отличным способом незаметно намекнуть о своих желаниях в сексе Кокс назвала просмотр фильма с эротической сценой, которую хочется повторить.

Ранее Кокс перечислила редкие сексуальные расстройства. По ее словам, один процент людей имеют заболевание, которое может вызывать спонтанные оргазмы без какого-либо сексуального контакта или стимуляции.