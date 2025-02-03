Сексолог перечислила самые редкие и странные интимные расстройства

Сексолог Трейси Кокс перечислила редкие и кажущиеся ее клиентам странными, но тем не менее встречающиеся интимные расстройства. Об этом она написала в материале для Daily Mail.

По словам Кокс, у нее был клиент с сексомнией — заболеванием, при котором человек занимается сексом во сне и не осознает этого. «Заболевание действительно существует, и оно может быть более распространенным, чем предполагает статистика, потому что люди слишком напуганы или смущены, чтобы признаться в этом. Известно, что некоторые вещи усугубляют ситуацию: стресс, депривация сна, алкоголь и апноэ во сне», — рассказала она.

Один процент людей во всем мире, в основном женщины, продолжила Кокс, жалуются на так называемое стойкое расстройство генитального возбуждения — заболевание, которое может вызывать спонтанные оргазмы без какого-либо сексуального контакта или стимуляции. «Если идея бесконечных оргазмов кажется вам весьма привлекательной, подумайте еще раз. Многие пациенты застревают: они постоянно находятся на грани оргазма, но на самом деле его не испытывают. Если им удается достичь кульминации, может потребоваться несколько оргазмов в течение нескольких часов или даже дней, чтобы навязчивое чувство прекратилось. Кроме того, кульминация может сопровождаться покалыванием, жжением или болью», — предупредила она.

Еще одним необычным расстройством Кокс назвала синдром Коро, или синдром втягивания гениталий. У людей с этой патологией половые органы или грудь сжимаются или втягиваются в тело, что в конечном итоге, по мнению пациентов, может угрожать их жизни.

Больные настойчиво проверяют свои гениталии или пытаются предотвратить это, например, привязывая какие-либо предметы к пенису. Заболевание наиболее распространено в Юго-Восточной Азии и Африке и часто связано с местными культурными верованиями, например, духовной одержимостью, или стыдом за аморальное поведение Трейси Кокс сексолог

Ранее сексолог Трейси Кокс назвала мифом утверждение, что проституток посещают только непривлекательные и неудачливые мужчины. По ее словам, большинство готовы платить за секс, чтобы воплотить сокровенные сексуальные фантазии.