Развеяны несколько самых популярных мифов о сексе

Секс-эксперт Трейси Кокс развеяла несколько самых популярных мифов о сексе. Ее колонку опубликовало издание Daily Mail.

Прежде всего она назвала мифом мнение, что пользующиеся услугами проституток мужчины обязательно неудачливы, неприятны в общении и непривлекательны. «Исследования показывают, что мужчины, платящие за секс, принадлежат ко всем слоям общества и возрастным группам. Это могут быть молодые ребята на мальчишниках, женатые мужчин в отношениях без секса, одинокие люди, которые ищут общение и близость. Другие делают это, чтобы исследовать фетиши, о которых они не хотят просить своих партнеров, опасаясь осуждения», — говорит она.

Также Кокс напомнила о еще одном заблуждении — что во время менструации нельзя забеременеть. «Хотя шансы ниже, зачать ребенка во время менструации все же возможно, поскольку сперматозоиды могут жить в организме до пяти дней. Если у женщины овуляция происходит вскоре после менструации, есть вероятность, что яйцеклетка может быть оплодотворена», — объяснила ненадежность этого метода контрацепции эксперт.

Наконец, Кокс назвала мифом утверждения о том, что пристрастие к порно делает мужчин зависимыми от просмотра роликов для взрослых и разрушает их отношения.

Большинство мужчин смотрят порно как развлечение. Это весело, как и мастурбировать. Многим женщинам также нравится смотреть порно, а пары, которые делают это вместе вместе, сообщают о более высоком сексуальном удовлетворении, чем те, кто этого не делает Трейси Кокс секс-эксперт

По словам Кокс, проблемы могут возникнуть, если мужчины начинают переносить приемы из порно в реальную жизнь.

Ранее секс-эксперт Жоржетта Калли рассказала, что многие преувеличивают важность размера пениса. Калли объяснила, что большинство вагинальных нервных окончаний находятся около входа во влагалище, поэтому размер полового члена не так важен, как принято считать.