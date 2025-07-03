Россиянам посоветовали упражнения на руки для домашней тренировки

Россиянам посоветовали упражнения на руки для домашней тренировки. Материал опубликован на сайте Men Today.

Авторы предлагают выполнить четыре упражнения с гантелями. Начать предлагается с подъемов гантелей сидя. Затем можно сделать разгибание руки на трицепс с гантелью и французский жим с гантелями. Завершающее упражнение — молотки с гантелями.

Фитнес-эксперт Ирина Ротач отметила, что для роста мышц необходимо постепенно увеличивать нагрузку. Поэтому со временем нужно увеличивать либо вес утяжелителей, либо количество подходов и повторений.

Ранее Ротач назвала лучшие жиросжигающие упражнения. На улице тренер рекомендовала бегать, ездить на велосипеде и прыгать на скакалке.