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08:24, 3 июля 2025Спорт

Россиянам посоветовали упражнения на руки для домашней тренировки

Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Unsplash

Россиянам посоветовали упражнения на руки для домашней тренировки. Материал опубликован на сайте Men Today.

Авторы предлагают выполнить четыре упражнения с гантелями. Начать предлагается с подъемов гантелей сидя. Затем можно сделать разгибание руки на трицепс с гантелью и французский жим с гантелями. Завершающее упражнение — молотки с гантелями.

Фитнес-эксперт Ирина Ротач отметила, что для роста мышц необходимо постепенно увеличивать нагрузку. Поэтому со временем нужно увеличивать либо вес утяжелителей, либо количество подходов и повторений.

Ранее Ротач назвала лучшие жиросжигающие упражнения. На улице тренер рекомендовала бегать, ездить на велосипеде и прыгать на скакалке.

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