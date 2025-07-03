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08:08, 3 июля 2025Бывший СССР

Российские военные взяли под контроль трассу снабжения ВСУ в Красноармейске

Кимаковский: ВС РФ взяли под контроль трассу снабжения ВСУ в Красноармейске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Трасса Красноармейск — Павлоград, которая является ключевой логистической магистралью ВСУ в этом районе, перешла под огневой контроль российских военных. Об этом ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Дорога Красноармейск — Павлоград под плотным, непрерывным огнем нашей артиллерии и FPV-дронов. Это ключевая дорога снабжения группировки противника в Красноармейске», — отметил он.

По его словам, уже сейчас украинские бойцы пытаются использовать проселочные и объездные дороги, которые также попадают под удары российских дронов.

Ранее сообщалось, что российские дроны начали уничтожать технику и личный состав Вооруженных сил Украины в районе Константиновки.

До этого Кимаковский заявил, что занятие Новоукраинки в Донецкой народной республике позволяет Вооруженным силам России выровнять фронт на позициях у Днепропетровской области.

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