Российские военные взяли под контроль трассу снабжения ВСУ в Красноармейске

Кимаковский: ВС РФ взяли под контроль трассу снабжения ВСУ в Красноармейске

Трасса Красноармейск — Павлоград, которая является ключевой логистической магистралью ВСУ в этом районе, перешла под огневой контроль российских военных. Об этом ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Дорога Красноармейск — Павлоград под плотным, непрерывным огнем нашей артиллерии и FPV-дронов. Это ключевая дорога снабжения группировки противника в Красноармейске», — отметил он.

По его словам, уже сейчас украинские бойцы пытаются использовать проселочные и объездные дороги, которые также попадают под удары российских дронов.

Ранее сообщалось, что российские дроны начали уничтожать технику и личный состав Вооруженных сил Украины в районе Константиновки.

До этого Кимаковский заявил, что занятие Новоукраинки в Донецкой народной республике позволяет Вооруженным силам России выровнять фронт на позициях у Днепропетровской области.