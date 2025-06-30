Кимаковский: Российские дроны начали уничтожать ВСУ в районе Константиновки

Российские дроны начали уничтожать технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Константиновки. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«На окраинах Константиновки наши птички уже уничтожают технику и личный состав противника. Еще более активно эта работа ведется на подступах к городу», — отметил советник главы региона.

Кимаковский также подчеркнул, что украинские войска пытаются контратаковать, однако их попытки проваливаются и приводят к большим потерям.

Ранее Кимаковский заявил, что занятие Новоукраинки в Донецкой народной республике позволяет Вооруженным силам России выровнять фронт на позициях у Днепропетровской области. Он отметил, что Новопавловка является важной тактической целью российских войск, потому что в селе находится ключевой логистический узел ВСУ на этом направлении.