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10:37, 30 июня 2025Бывший СССР

Российские дроны начали уничтожать ВСУ на новых окраинах

Кимаковский: Российские дроны начали уничтожать ВСУ в районе Константиновки
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские дроны начали уничтожать технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Константиновки. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«На окраинах Константиновки наши птички уже уничтожают технику и личный состав противника. Еще более активно эта работа ведется на подступах к городу», — отметил советник главы региона.

Кимаковский также подчеркнул, что украинские войска пытаются контратаковать, однако их попытки проваливаются и приводят к большим потерям.

Ранее Кимаковский заявил, что занятие Новоукраинки в Донецкой народной республике позволяет Вооруженным силам России выровнять фронт на позициях у Днепропетровской области. Он отметил, что Новопавловка является важной тактической целью российских войск, потому что в селе находится ключевой логистический узел ВСУ на этом направлении.

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