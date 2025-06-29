В ДНР раскрыли военное значение Новоукраинки

Кимаковский: Занятие Новоукраинки позволяет ВС России выровнять фронт

Занятие Новоукраинки в Донецкой народной республике (ДНР) позволяет Вооруженным силам (ВС) России выровнять фронт на позициях у Днепропетровской области. Военное значение населенного пункта раскрыл советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«[Взятие] Новоукраинки дает нашим войскам возможность выровнять фронт в направлении Новопавловки», — рассказал советник.

Он отметил, что Новопавловка является важной тактической целью российских войск, потому что в селе находится ключевой логистический узел Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении.

Пресс-служба Минобороны России сообщила о взятии населенного пункта 29 июня. Как уточнили в ведомстве, Новоукраинку заняли военнослужащие группировки войск «Центр».