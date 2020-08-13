Ученые связали риск заражения коронавирусом с резус-фактором

Ученые из Испании и Бразилии пришли к выводу, что люди с отрицательным резус-фактором чаще заражаются коронавирусом нового типа и тяжелее переносят болезнь. Исследование такой связи опубликовано на портале medRxiv.

Изучив факторы, вызывающие быстрое распространение коронавируса в 126 странах, ученые обнаружили связь, что рост числа заражений по экспоненте был характерен для государств, где проживает наибольшее количество людей с отрицательным резус-фактором. К ним относятся Австралия, Австрия, Бразилия, Новая Зеландия, Испания, Великобритания, Швейцария и США. В этих странах был отмечен «взрывной» характер распространения COVID-19.

Кроме того, отмечается в исследовании, для людей всех групп крови с отрицательным резус-фактором характерно более быстрое заражение коронавирусом. Также у них выше риск развития сердечно-сосудистых, респираторных и других заболеваний, что может осложнить течение заболевания.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 13 августа превысило 20,2 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. За весь период пандемии скончались 749 358 инфицированных, более 12,77 миллиона человек выздоровели.